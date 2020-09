Caivano, il fratello di Maria Paola: 'Non volevo ucciderla' (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non volevo ucciderla". E' quanto avrebbe detto durante l'interrogatorio in carcere Antonio Gaglione, fratello di Maria Paola, morta dopo essere stata 'speronata' sullo scooter dove viaggiava col ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) "Non". E' quanto avrebbe detto durante l'interrogatorio in carcere Antonio Gaglione,di, morta dopo essere stata 'speronata' sullo scooter dove viaggiava col ...

nzingaretti : A Caivano, in provincia di Napoli, Maria Paola è stata uccisa da suo fratello perché aveva una relazione con un rag… - gennaromigliore : #MariaPaolaGaglione stava vivendo una storia d’amore. Questa sarebbe la sua “colpa” per il suo assassino. Suo frate… - DarioStefano : Dopo Willy, oggi Maria Paola uccisa a Caivano dal fratello. Voleva darle una lezione “perché stava con un altra don… - GiovanniRoi : Caivano, il fratello di Paola accusato di omicidio preterintenzionale per futili motivi. Ma questo dimostra il risc… - Miryam85_DeRosa : RT @Rob_inho_: Quanto successo a Caivano è aberrante. Un fratello, sangue del tuo sangue, che preferisce ucciderti piuttosto che vederti fe… -