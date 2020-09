Bruno Molea AiCS | “Porteremo i giochi mondiali amatoriali in Italia nel 2021”

AnnuarioUssi : Bruno Molea riconfermato alla presidenza AICS - forli24ore : Presidenza di AiCS: riconfermato Bruno Molea - 4liveit : Bruno Molea confermato alla presidenza di Aics: -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Molea

Forlì24Ore

Roma, 14 set. (askanews) - I Giochi amatoriali internazionali del 2021 avranno luogo a giugno in Italia, sulla riviera adriatica. Ad annunciarlo è stato Bruno Molea, appena riconfermato alla presidenz ...La Juventus vorrebbe tanto fare da apripista: ha chiesto la possibilità di ospitare 1000 tifosi, in uno stadio che ne contiene 41.000, per domenica prossima quando esordirà in casa contro la Sampdoria ...