Berlusconi appena dimesso dal San Raffaele: “Anche stavolta l’ho scampata bella” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Anche stavolta l’ho scampata bella“. Con una battuta e un sorriso, Silvio Berlusconi commenta quella che ha definito “la prova più pericolosa della mia vita”. Il leader di Forza Italia è stato dimesso stamattina dal San Raffaele dopo il ricovero per Covid-19. “Rinnovo a tutti l’appello di massima responsabilità”, ha detto di fronte a decine di giornalisti, “perché ognuno di noi è esposto al rischio di contagiare gli altri”. L'articolo Berlusconi appena dimesso dal San Raffaele: “Anche stavolta l’ho scampata bella” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) “Anchel’hobella“. Con una battuta e un sorriso, Silviocommenta quella che ha definito “la prova più pericolosa della mia vita”. Il leader di Forza Italia è statostamattina dal Sandopo il ricovero per Covid-19. “Rinnovo a tutti l’appello di massima responsabilità”, ha detto di fronte a decine di giornalisti, “perché ognuno di noi è esposto al rischio di contagiare gli altri”. L'articolodal San: “Anchel’hobella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

