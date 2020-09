Ufficiale: il Lecce ingaggia Zuta (Di domenica 13 settembre 2020) Un nuovo difensore per affrontare al meglio il passaggio dalla Serie A alla B. È con un comunicato Ufficiale che il Lecce annuncia l’acquisto di Leonard Zuta, svedese prelevato all’Hacken. Il difensore ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Foto: sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Un nuovo difensore per affrontare al meglio il passaggio dalla Serie A alla B. È con un comunicatoche ilannuncia l’acquisto di Leonard, svedese prelevato all’Hacken. Il difensore ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

