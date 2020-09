Samuel in concerto al Teatro Antico di Ostia (Di domenica 13 settembre 2020) Il 20 settembre Samuel in concerto sul palco del Teatro di Ostia Antica: la carriera live dai Subsonica, ai Motel Connection, al Codice della Bellezza Il 20 settembre sul palco del Teatro Antico di Ostia arriverà live Samuel (Subsonica, Motel Connection) a voce, chitarra, pianoforte, synth e dj mixing, Alessandro Bavo (LNRipley) a synth, piano e sample, Tozzo (Linea… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 13 settembre 2020) Il 20 settembreinsul palco deldiAntica: la carriera live dai Subsonica, ai Motel Connection, al Codice della Bellezza Il 20 settembre sul palco deldiarriverà live(Subsonica, Motel Connection) a voce, chitarra, pianoforte, synth e dj mixing, Alessandro Bavo (LNRipley) a synth, piano e sample, Tozzo (Linea… L'articolo Corriere Nazionale.

Samuel ha recuperato nella Casa Valdese il concerto live di Torre Pellice rinviato il 21 agosto. Un evento che ha chiuso nel migliore dei modi l'edizione 2020 di "Una torre di libri". La tappa in val ...

Doppio sold-out per Samuel Romano all’Hiroshima Sound Garden di Torino con il suo progetto Golfo Mistico, progetto partito a luglio direttamente da una barca davanti alle Isole Eolie di Vulcano, Filic ...

