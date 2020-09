Romina Power, i toccanti auguri alla sorella: “Oggi sarebbe stato il tuo compleanno” (Di domenica 13 settembre 2020) Ci sono affetti, amori, sentimenti che non finiscono mai: non terminano, non si troncano anche se c’è di mezzo qualcosa di ineluttabile come la morte. Lo sa bene Romina Power, che negli ultimi mesi si è trovata ad affrontare una perdita dolorosa, quella della sorella Taryn, pilastro della sua esistenza. Il legame con Taryn è sempre stato una certezza per Romina. Quando la cantante e artista aveva bisogno di aiuto, supporto o conforto si rifugiava proprio nelle parole della sorella che era sempre pronta ad alleviare i suoi dolori. Tuttavia, negli ultimi due anni, era Romina a fare di tutto per farla stare meglio. A Taryn è infatti stata diagnosticata la leucemia. Impietosa e inclemente, la malattia ha prosciugato le forze della donna, ... Leggi su dilei (Di domenica 13 settembre 2020) Ci sono affetti, amori, sentimenti che non finiscono mai: non terminano, non si troncano anche se c’è di mezzo qualcosa di ineluttabile come la morte. Lo sa bene, che negli ultimi mesi si è trovata ad affrontare una perdita dolorosa, quella dellaTaryn, pilastro della sua esistenza. Il legame con Taryn è sempreuna certezza per. Quando la cantante e artista aveva bisogno di aiuto, supporto o conforto si rifugiava proprio nelle parole dellache era sempre pronta ad alleviare i suoi dolori. Tuttavia, negli ultimi due anni, eraa fare di tutto per farla stare meglio. A Taryn è infatti stata diagnosticata la leucemia. Impietosa e inclemente, la malattia ha prosciugato le forze della donna, ...

