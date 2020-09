Ragazza scomparsa nell’Adda | proseguono le ricerche

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 13 settembre 2020) L’impiego di forze messo in campo dalla Prefettura di Sondrio, guidata da Pasquale Pasquariello, è stato imponente sia ieri che oggi, ma Hafsa Daoud Ben, la 15enne di nazionalità marocchina inghiottita dal fiume Adda lo scorso 1 settembre, non si è ancora trovata. Ieri lehanno visto impegnati 30 volontari nella perlustrazione del tratto dell’Adda compreso fra il Parco Bartesaghi, dove è avvenuta la disgrazia, e il ponte di Sirta, nel territorio comunale di Forcola (Sondrio). Variegata la composizione dei componenti la task-force, fra Vigili del fuoco, esperti nell’utilizzo di droni, volontari della Protezione Civile e tecnici dell’invaso Enel di Ardenno e altri ancora. Anche oggi in pista 35 addetti nelle. Il prefetto, Salvatore Pasquariello, ha convocato per domani alle 9.30 ...