Psg-Marsiglia | 5 espulsi nel finale | schiaffo e rosso diretto per Neymar VIDEO

(Di domenica 13 settembre 2020) Il Paris Saint-Germain viene sconfitto dalnella terza giornata del campionato di Ligue 1 2020/2021. Decide la contesa andata in scena al Parco dei Principi il gol di Florian Thauvin. Ma a far discutere nelè la vera e propria rissa che si è accesa: l’arbitro ha usato la mano pesante, estraendo ben cinque cartellini rossi.è stato cacciato per aver tirato unoa Gonzalez. Gli altririspondono ai nomi di Kurzawa, Amavi, Paredes e Benedetto.