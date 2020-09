Paolo Maldini con la maglia del Milan | i big del calcio lo applaudono

(Di domenica 13 settembre 2020)torna ad indossare ladelsui social e si scatenano i grandi campioni. Totti al dirigente: “Capitano ricominci?” Una, i colori, segnati sulla pelle e nel cuore:si “spoglia” dalle vesti di dirigente e torna ad indossare la divisa dela distanza di 11 anni dall’ultima volta, quel lontano 31 maggio 2009, giorno in cui diede l’addio ai colori rossoneri ed algiocato. Questo il messaggio del dirigente rossonero sui social: “Grazie, indossare laè sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali ...

MinelliGiordano : RT @Bagarotzo: alla foto di Paolo Maldini hanno risposto in segno di rispetto e ammirazione: Roberto Carlos, John Terry, Carles Puyol, Riva… - martinaemme_m : RT @ACMReports: Paolo Maldini ???? - jarfajardwi : RT @ACMReports: Paolo Maldini ???? - Pirichello : RT @Bagarotzo: alla foto di Paolo Maldini hanno risposto in segno di rispetto e ammirazione: Roberto Carlos, John Terry, Carles Puyol, Riva… - maikolmod : Don Paolo Maldini! -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Maldini

A oltre 11 anni dal ritiro (era il 31 maggio 2009), Paolo Maldini torna a indossare la 'sua' maglia numero 3 del Milan (quella away per l'occasione), scatenando la reazione di tanti campioni del passa ...La foto di Paolo Maldini con la maglia away del Milan ha fatto scattare una pioggia di commenti di ex calciatori Paolo Maldini si è mostrato con indosso la maglia da trasferta del Milan griffata Puma, ...