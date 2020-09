Omicidio in piazza a Canosa di Puglia, fermato presunto killer (Di domenica 13 settembre 2020) commenta Un uomo è stato fermato per l'Omicidio di Giuseppe Caracciolo, avvenuto sabato in piazza della Repubblica, nel centro di Canosa di Puglia, Bat,. Si tratta di un pregiudicato del posto, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) commenta Un uomo è statoper l'di Giuseppe Caracciolo, avvenuto sabato indella Repubblica, nel centro didi, Bat,. Si tratta di un pregiudicato del posto, ...

AnsaPuglia : Omicidio in piazza nel Barese: un fermo. Indagato anche suo figlio per favoreggiamento #ANSA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio in piazza a Canosa di Puglia, fermato presunto killer #bari - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio in piazza nel Barese: fermato un uomo, indagato anche il figlio per favoreggiamento #ANSA - Agenzia_Ansa : Omicidio in piazza nel Barese: fermato un uomo, indagato anche il figlio per favoreggiamento #ANSA - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Omicidio in piazza. Fermato il presunto killer - TGR Puglia -