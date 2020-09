Montepremi Finale Us Open 2020, Thiem-Zverev: quanto guadagna il vincitore? (Di domenica 13 settembre 2020) La Finale degli Us Open 2020 vedrà un nuovo vincitore Slam dopo tre anni di dominio di Federer, Nadal e Djokovic. Si giocheranno il primo major in carriera Dominic Thiem e Alexander Zverev, entrambi out da Roma. Il favorito è senza dubbio l’austriaco che vuole intascarsi l’ingente Montepremi messo a disposizione dagli organizzatori: sono previsti, per chi alza il titolo al cielo, 2.539.263 euro oltre a 2000 punti valevoli per il ranking Atp. Di seguito il Montepremi suddiviso fino alla Finale. Primo turno: 51.632 (10 punti) Secondo turno: 84.642 (70 punti) Terzo turno: 137.967 (130 punti) Ottavi di Finale: 211.605 (240 punti) Quarti di Finale: 359.729 (430 punti) Semifinali: ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Ladegli Usvedrà un nuovoSlam dopo tre anni di dominio di Federer, Nadal e Djokovic. Si giocheranno il primo major in carriera Dominice Alexander, entrambi out da Roma. Il favorito è senza dubbio l’austriaco che vuole intascarsi l’ingentemesso a disposizione dagli organizzatori: sono previsti, per chi alza il titolo al cielo, 2.539.263 euro oltre a 2000 punti valevoli per il ranking Atp. Di seguito ilsuddiviso fino alla. Primo turno: 51.632 (10 punti) Secondo turno: 84.642 (70 punti) Terzo turno: 137.967 (130 punti) Ottavi di: 211.605 (240 punti) Quarti di: 359.729 (430 punti) Semifinali: ...

Atto finale per IPO Master Lugano con 12 players left e la fetta del montepremi più importante ancora in palio. Rimangono in 12 dei 92 left di questo Day2 di IPO Master Lugano a contendersi la fetta p ...

KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Saranno il serbo Miomir Kecmanovic e il tedesco Yannick Hanfmann a sfidare domani nella finale del "Generali Open" (Atp 250 - montepremi 542.695 euro), torneo in corso sulla ter ...

Atto finale per IPO Master Lugano con 12 players left e la fetta del montepremi più importante ancora in palio. Rimangono in 12 dei 92 left di questo Day2 di IPO Master Lugano a contendersi la fetta p ...