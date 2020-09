Milan, Rebic: "Io leader? Ci sono già Pioli e Ibrahimovic" (Di domenica 13 settembre 2020) Il Milan riparte anche da Ante Rebic , fresco di accordo con i rossoneri fino al 30 giugno 2025, e il croato non ha nessuna intenzione di deludere le aspettative. "sono molto felice per aver firmato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Ilriparte anche da Ante, fresco di accordo con i rossoneri fino al 30 giugno 2025, e il croato non ha nessuna intenzione di deludere le aspettative. "molto felice per aver firmato ...

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni s… - AntoVitiello : Nel comunicato ufficiale dell'Eintracht è specificato che i due club hanno deciso di non divulgare le cifre del tra… - DiMarzio : #Milan, #Rebic acquistato a titolo definitivo. E per la prossima stagione ha scelto un nuovo numero di maglia - Cucciolina96251 : RT @MilanInter241: AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall'Eintracht Francoforte le prestazioni sporti… - news24_napoli : Rebic a Milan TV: “La mia storia in rossonero continua, sono molto felice” -