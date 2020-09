LIVE – Juventus-Novara 0-0, amichevole 2020 (DIRETTA) (Di domenica 13 settembre 2020) Alle 10:30 di domenica 13 settembre Juventus e Novara scenderanno in campo alla Continassa in occasione di un’amichevole. Prima uscita stagionale per i bianconeri di Andrea Pirlo a solo una settimana dall’inizio della Serie A: domenica prossima allo Stadium arriverà infatti la Sampdoria. Dopo aver battuto l’Under 23 in uno scontro casalingo, la Vecchia Signora sfida il Novara in un derby tutto piemontese. AGGIORNA LA DIRETTA Juventus-Novara 0-0 10.20 Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA scritta di Juventus-Novara. Meno di 10 minuti al calcio d’inizio. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Alle 10:30 di domenica 13 settembrescenderanno in campo alla Continassa in occasione di un’. Prima uscita stagionale per i bianconeri di Andrea Pirlo a solo una settimana dall’inizio della Serie A: domenica prossima allo Stadium arriverà infatti la Sampdoria. Dopo aver battuto l’Under 23 in uno scontro casalingo, la Vecchia Signora sfida ilin un derby tutto piemontese. AGGIORNA LA0-0 10.20 Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allascritta di. Meno di 10 minuti al calcio d’inizio.

juventusfc : Qui Training Center ?? Si lavora verso l’amichevole di domani contro il Novara ???? - juventusfc : Dal passato... al presente! La storia di #JuveNovara! ?? - juventusfc : Segnatevi data e ora! ?? Domenica, 10.30, bianconeri in campo ?? @NovaraChannel! La partita sarà a porte chiuse, m… - c4rv4lh0__ : RT @juventusfc: Dal passato... al presente! La storia di #JuveNovara! ?? - blanconera : @forumJuventus Ma non doveva essere live su. Juventus tv? Non si vede una mazza -