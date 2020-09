Libia | la mafizzazione dell' economia e il metodo ' hawala'

(Di domenica 13 settembre 2020) 'La ', è l'ovvio risultato di uno Stato centrale o assente o sostanzialmente illegittimo, o percepito come tale. Haftar ha imposto il suo monopolio soprattutto per l'...

Ultime Notizie dalla rete : Libia mafizzazione

Globalist.it

“La ‘mafizzazione’ dell’economia, è l’ovvio risultato di uno Stato centrale o assente o sostanzialmente illegittimo, o percepito come tale. Haftar ha imposto il suo monopolio soprattutto per l’esporta ...Tra grave instabilità politico-militare interna e ovvia crisi pandemica dei Paesi consumatori, come sta andando l'economia della Libia che dipende quasi unicamente dalla estrazione e dalla vendita del ...