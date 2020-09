Italia femminile, Girelli: «C’è una voglia tremenda di scendere in campo» (Di domenica 13 settembre 2020) Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia femminile è intervenuta in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della Nazionale L’attaccante dell’Italia femminile, Cristiana Girelli, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni con la Nazionale. Le sue parole. «C’è tanto entusiasmo. Gli allenamenti sono ancora più divertenti, sentiti, perché qualche mese fa non avevamo la possibilità di farlo. C’è voglia di giocare: in ognuna di noi c’è voglia tremenda di scendere in campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Cristiana, attaccante dell’è intervenuta in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della Nazionale L’attaccante dell’, Cristiana, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni con la Nazionale. Le sue parole. «C’è tanto entusiasmo. Gli allenamenti sono ancora più divertenti, sentiti, perché qualche mese fa non avevamo la possibilità di farlo. C’èdi giocare: in ognuna di noi c’èdiin». Leggi su Calcionews24.com

