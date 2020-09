Grande Fratello Vip, prima puntata: ecco i 12 concorrenti che entreranno nella Casa per primi (Di domenica 13 settembre 2020) Le novità introdotte dal primo Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini la scorsa stagione si sono rivelate vincenti, e a seguire un’edizione tra le più apprezzate nella storia recente del reality è arrivata l’inevitabile conferma in blocco degli autori. Sarà proprio il giornalista e conduttore ad occuparsi in prima persona della stagione in partenza, la sua seconda alla guida artistica e creativa del programma; una guida che ha imposto una serie di piccoli accorgimenti, ora stabilmente parte del regolamento. Su tutti, la scelta di raddoppiare le giornate di messa in onda, e così dividere le puntate in due parti ideali; “L’anno scorso il raddoppio era andato bene“, ha spiegato il giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Forti di questo abbiamo deciso di ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 13 settembre 2020) Le novità introdotte dal primoVip di Alfonso Signorini la scorsa stagione si sono rivelate vincenti, e a seguire un’edizione tra le più apprezzatestoria recente del reality è arrivata l’inevitabile conferma in blocco degli autori. Sarà proprio il giornalista e conduttore ad occuparsi inpersona della stagione in partenza, la sua seconda alla guida artistica e creativa del programma; una guida che ha imposto una serie di piccoli accorgimenti, ora stabilmente parte del regolamento. Su tutti, la scelta di raddoppiare le giornate di messa in onda, e così dividere le puntate in due parti ideali; “L’anno scorso il raddoppio era andato bene“, ha spiegato il giornalista a Tv Sorrisi e Canzoni. “Forti di questo abbiamo deciso di ...

