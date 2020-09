Giancarlo Magalli rassicura Samanta Togni | non farà la fine di Adriana Volpe

(Di domenica 13 settembre 2020) Aria di novità per la trentesima edizione de 1 fatti vostri. Dal 14 settembretorna al timone dello storico programma di Raidue con una stagione ricca di sorprese. Prima fra tutte, un diverso volto femminile al suo ..fianco: è l’ex insegnate di danza di Ballando con le stelle, al suo debutto nel ruolo di conduttrice. «Lei è una ragazza” molto simpatica e la simpatia è senza dubbio un ottimo biglietto da visita. Ci sono persone brave e con esperienza che purtroppo non lo sono…», ammette il presentatore. Anche se non fa nomi,allude chiaramente all’ex collega, oggi volto di Tv8, con la quale ha un contenzioso ...

E’ un volto familiare di Ballando con le stelle, la maestra Samanta Togni, a cui il pubblico di Rai1 si è molto affezionato. Ma quest’anno nella sua vita è arrivata una svolta. Infatti Samanta Togni c ...E’ ormai tutto pronto per il debutto di Giancarlo Magalli con la nuova edizione dei Fatti vostri. Un traguardo importante quello che il programma sta per raggiungere: 30 anni in compagnia dei Fatti vo ...