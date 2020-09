De Laurentiis denunciato per epidemia dolosa (Di domenica 13 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis denunciato dal Codacons per epidemia dolosa. Ha preso parte all’assemblea di Lega nonostante i sintomi del Covid. Il Codacons ha denunciato Aurelio De Laurentiis per epidemia dolosa. Il presidente del Napoli ha preso parte all’ultima assemblea di Lega nonostante avesse sintomi riconducibili al coronavirus. Il numero uno del club azzurro aveva ricondotto il malore a una indigestione dovuta alle ostriche, invece è risultato positivo al Covid. Aurelio De Laurentiis denunciato dal Codacons per epidemia dolosa La notizia della denuncia nei confronti del Presidente del Napoli arriva proprio da Codacons, che ha annunciato che ... Leggi su newsmondo (Di domenica 13 settembre 2020) Aurelio Dedal Codacons per. Ha preso parte all’assemblea di Lega nonostante i sintomi del Covid. Il Codacons haAurelio Deper. Il presidente del Napoli ha preso parte all’ultima assemblea di Lega nonostante avesse sintomi riconducibili al coronavirus. Il numero uno del club azzurro aveva ricondotto il malore a una indigestione dovuta alle ostriche, invece è risultato positivo al Covid. Aurelio Dedal Codacons perLa notizia della denuncia nei confronti del Presidente del Napoli arriva proprio da Codacons, che ha annunciato che ...

