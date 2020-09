Caivano | 25enne uccide la sorella con lo scooter a causa della relazione Lgbt | “Era stata infettata”

(Di domenica 13 settembre 2020) Terribile tragedia a, provincia di Napoli,ta da un’intolleranza di genere: Antonio Gaglione, 25 anni ha tolto la vita alladi 22 anni, Maria Paola ache aveva oramai consolidato da anni con il proprio compagno Ciro. Intolleranza La giovane donna da anni infatti era legata sentimentalemente a quest’ultimo che si era dichiarato trans, unaseppur vissuta con normalità era osteggiata da una partefamiglia di lei, tra cui proprio Antonio che ha deciso che fosse opportuna un “lezione” per mettere fine allavista come vergognosa. Il fratellovittima ha così deciso inseguire con l’ausilio la coppia che era in ...

Pairsonnalites : Dramma a Caivano: un 25enne ha causato la morte della sorella di 22 anni perché aveva una relazione omosessuale… - VgnDrd : RT @pairsonnalitesF: Uccide la sorella omosessuale. Su Facebook lo difendono: giustizia per Antonio: Dramma a Caivano: un 25enne ha causato… - pairsonnalitesF : Uccide la sorella omosessuale. Su Facebook lo difendono: giustizia per Antonio: Dramma a Caivano: un 25enne ha caus… -

Ultime Notizie dalla rete : Caivano 25enne

Paola è morta nella notte tra giovedì e venerdì in un incidente stradale avvenuto in via degli Etruschi ad Acerra. Un incidente strano su cui gli inquirenti fin da subito hanno capito che qualcosa non ...Inseguita e speronata dal fratello perché aveva una relazione gay. Maria Paola Gaglione, 22 anni, è caduta dallo scooter, a bordo del quale era con la fidanzata, ed è morta. La compagna, rimasta ferit ...