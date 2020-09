24 anni dalla morte di Tupac: il rapper finisce all’asta insieme al “nemico” (Di domenica 13 settembre 2020) Nel 1996 moriva uno dei più grandi rapper di quel momento, Tupac: a 24 anni dalla sua morte qualcosa di prezioso finisce all’asta. Erano le 16.03 del 13 settembre 1996: nell’Ospedale dell’Università del Nevada moriva il celebre rapper Tupac Amaru Shakur, da tutti conosciuto come 2Pac. Quest’ultimo se n’è andato all’età di soli 25 anni. Nonostante la scomparsa arrivata in giovane età è stato considerato (e lo è tuttora) uno dei più grandi rapper di sempre. Colui che, insieme ad altri come 50 Cent, The Notorious B.I.G e Jay-Z, ha influenzato il panorama mondiale di questa forma musicale oratoria, esplosa ... Leggi su bloglive (Di domenica 13 settembre 2020) Nel 1996 moriva uno dei più grandidi quel momento,: a 24suaqualcosa di preziosoall’asta. Erano le 16.03 del 13 settembre 1996: nell’Ospedale dell’Università del Nevada moriva il celebreAmaru Shakur, da tutti conosciuto come 2Pac. Quest’ultimo se n’è andato all’età di soli 25. Nonostante la scomparsa arrivata in giovane età è stato considerato (e lo è tuttora) uno dei più grandidi sempre. Colui che,ad altri come 50 Cent, The Notorious B.I.G e Jay-Z, ha influenzato il panorama mondiale di questa forma musicale oratoria, esplosa ...

astro_paolo : Oggi, 61 anni fa, dalla rampa di lancio Gagarin del cosmodromo di #Bajkonur, si staccava #Lunik2. La sonda si sare… - TgrSardegna : Turista turco sorpreso da @poliziadistato in aeroporto in partenza dalla #Sardegna con un pezzo di stalattite stac… - tgrvda : Sibide, 23 anni, sarto, viene dalla Guinea. Durante il lockdown ha cucito centinaia di mascherine ispirate ai color… - peggiomisento : RT @ZioKlint: Cosa sarà? Che fa morire a vent'anni Anche se vivi fino a cento? (Francesco de Gregori e Lucio Dalla, all'epoca, non conosce… - anthoguitar26 : RT @marcelloriga486: Virginia raggi sindaco di Roma dal 2016,in poco più di quattro anni ha fatto cose straordinarie,ha raggiunto obbiettiv… -

Ultime Notizie dalla rete : anni dalla 2021, SETTECENTO ANNI DALLA MORTE DI DANTE. CELEBRAZIONI IN TUTTA ITALIA. CHIUSI CHE FA? PRIMAPAGINA RILANCIA LA PROPOSTA DEL GEMELLAGGIO CON LUNI, URBISAGLIA E SENIGALLIA CITATE INSIEME A CHIUSI DAL POETA Prima Pagina Chiusi E IL NUOVO ARRIVATO DIVENTA FONDAMENTALE

Dejan Kulusevski è l'ultimo arrivato, non è un attaccante ma nella scorsa stagione a Parma ha segnato dieci reti e regalato nove assist. La Juventus l'ha strappato alla concorrenza delle big europee a ...

A 45 anni pensa di avere un tumore: i medici sconvolti trovano una massa con denti e capelli e…

Avete mai sentito parlare di fetus in fetu? No, non è una puntata di Grey’s Anatomy, ma una storia realmente accaduta che mette i brividi… La 45enne Jenny K. è la protagonista di una storia vera che h ...

Dejan Kulusevski è l'ultimo arrivato, non è un attaccante ma nella scorsa stagione a Parma ha segnato dieci reti e regalato nove assist. La Juventus l'ha strappato alla concorrenza delle big europee a ...Avete mai sentito parlare di fetus in fetu? No, non è una puntata di Grey’s Anatomy, ma una storia realmente accaduta che mette i brividi… La 45enne Jenny K. è la protagonista di una storia vera che h ...