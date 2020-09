Venezia, Leone d'Oro a Nomadland. A Favino va la Coppa Volpi per 'Padrenostro' (Di sabato 12 settembre 2020) Era dato fra i favoriti da principio, e 'Nomadland' di Chloé Zhao non ha tradito le aspettative. Se l'attrice protagonista Frances McDormand non è riuscire a strappare la Coppa Volpi, il film ha invece portato a casa il premio più ambito: il Leone d'Oro della 77esima Mostra del Cinema di Venezia. Strappandolo, di fatto, all'unico italiano che fino all'ultimo sembrava essere ancora in gara: 'Notturno' di Gianfranco Rosi, rimasto a bocca asciutta. Venezia, però, riesce ancora a parlare italiano con uno dei premi principali: la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile, infatti, va a Pierfrancesco Favino per il suo lavoro in 'Padrenostro' di Claudio Noce. Un'altra piccola soddisfazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Era dato fra i favoriti da principio, e '' di Chloé Zhao non ha tradito le aspettative. Se l'attrice protagonista Frances McDormand non è riuscire a strappare la, il film ha invece portato a casa il premio più ambito: ild'Oro della 77esima Mostra del Cinema di. Strappandolo, di fatto, all'unico italiano che fino all'ultimo sembrava essere ancora in gara: 'Notturno' di Gianfranco Rosi, rimasto a bocca asciutta., però, riesce ancora a parlare italiano con uno dei premi principali: laper la miglior interpretazione maschile, infatti, va a Pierfrancescoper il suo lavoro in '' di Claudio Noce. Un'altra piccola soddisfazione ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Fu… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA | #Venezia77 - Leone del Futuro a LISTEN di Ana Rocha de Sousa - PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEG… - Agenzia_Ansa : ?? DIRETTA | #Venezia77 @la_Biennale - LEONE D'ORO per il miglior film a: NOMADLAND di Chloé Zhao (USA) alla 77/… - ChiccoseDOC : MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA: “LEONE D’ORO” AL “MIGLIOR FILM”, “NOMADLAND”.. E “COPPA VOLPI” PER LE MIGLIORI INTERP… - LucianaCiolfi : RT @repubblica: Venezia 77, Leone d'oro è 'Nomadland'. Miglior attore è Favino, Castellitto premiato per la sceneggiatura [dalla nostra inv… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Leone Venezia, Leone del futuro a Listen - Ultima Ora Agenzia ANSA Mostra del Cinema. Chio Zhao con "Nomadland" vince il Leone d'oro

Film italiani penalizzati dalla giuria. Argento a Michel Franco per "Nuevo Orden". Miglior attore Pierfrancesco Favino, miglior attrice Vanessa Kirby VENEZIA. A Venezia 77 vincono, forse non a caso, d ...

Venezia 77, Leone d'oro a "Nomadland". Favino vince la Coppa Volpi

E' il film "Nomadland" di Chloè Zhao ad vincere il Leone d'Oro alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Una pellicola che racconta il nomadismo dei cosiddetti "workamper", alle prese ...

Film italiani penalizzati dalla giuria. Argento a Michel Franco per "Nuevo Orden". Miglior attore Pierfrancesco Favino, miglior attrice Vanessa Kirby VENEZIA. A Venezia 77 vincono, forse non a caso, d ...E' il film "Nomadland" di Chloè Zhao ad vincere il Leone d'Oro alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Una pellicola che racconta il nomadismo dei cosiddetti "workamper", alle prese ...