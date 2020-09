Venezia 77 | Leone d’oro a ‘Nomadland’ di Chloe Zhao A Favino la Coppa Volpi

Leggi su dire

(Di sabato 12 settembre 2020) VENEZIA – Niente Leone d’oro per l’Italia. I favoriti ‘Notturno‘ di Gianfranco Rosi e ‘Miss Marx’ di Nicoletta Nicchiarelli tornano a casa a mani vuote. A vincere il premio piu’ importante della 77. Mostra del Cinema di Venezia e’ stato ‘Nomadland’, di Chloe Zaho, road movie che parla dei nomadi d’America e segue il flusso della manodopera migratoria stagionale, con protagonista il premio Oscar Francis McDormand. Regista e attrice non sono potute essere presenti alla cerimonia a causa dell’emergenza Covid e hanno mandato percio’ un messaggio di ringraziamento in cui sono sedute dentro un furgone, come quello su cui viaggia la protagonista del film lungo l’Ovest americano. “Ovviamente non siamo con voi a Venezia, siamo a Pasadina. Grazie per questo Leone d’oro. Grazie per averci permesso di essere in questo strano festival. Ci vediamo lungo la strada“, ha dichiarato Francis McDormand. A portare alta la bandiera italiana ci ha pensato pero’ Pierfrancesco Favino, protagonista del film ‘PADRENOSTRO’, che si e’ aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. “Quella di Pierfrancesco Favino e’ stata una performance straordinaria, Ci siamo chiesti se il film avesse avuto un buco nero senza quell’attore, e ci siamo risposti di si’. L’anima del film non sarebbe stato lo stesso senza di lui. E’ un attore intelligente, carismatico, indispensabile nelle storie” ha dichiarato la presidente della giuria di Venezia 77, durante la conferenza stampa che e’ seguita alla cerimonia di premiazione. La migliore attrice di questa edizione e’ stata invece Vanessa Kirby, per la pellicola ‘Pieces of a woman”, che racconta il dramma di una madre che durante un parto in casa perde suo figlio. “Spero che questo film aiuti i genitori che hanno perso un figlio a parlare. Essere connessi aiuta la guarigione”, ha dichiarato Kirby, ritirando la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile.Tutti i premi: