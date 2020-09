Torino: all’ospedale CTO un nuovo reparto ed interventi chirurgici anche di sabato per accorciare le liste d’attesa (Di sabato 12 settembre 2020) Dalla prossima settimana all’ospedale Cto di Torino si opererà anche al sabato per accorciare le liste d’attesa di ortopedia. Una sperimentazione gestionale ed un progetto pilota con un reparto apposito ed una sala operatoria dedicata per 6 giorni alla settimana per interventi chirurgici extra di ortopedia ad alta complessità per poter accorciare le liste d’attesa, che nel periodo del lockdown Covid sono aumentate significativamente. Tra le necessità emerse durante l’emergenza Covid19 si è identificata la priorità di ridisegnare i percorsi dei pazienti no Covid, che a vario titolo necessitano di una presa in carico. La Città della Salute di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Dalla prossima settimana all’ospedale Cto disi opereràalperled’attesa di ortopedia. Una sperimentazione gestionale ed un progetto pilota con unapposito ed una sala operatoria dedicata per 6 giorni alla settimana perextra di ortopedia ad alta complessità per poterled’attesa, che nel periodo del lockdown Covid sono aumentate significativamente. Tra le necessità emerse durante l’emergenza Covid19 si è identificata la priorità di ridisegnare i percorsi dei pazienti no Covid, che a vario titolo necessitano di una presa in carico. La Città della Salute di ...

