Test anti-Covid per chi entra in Sardegna, ma un solo ospedale fa i tamponi (Di sabato 12 settembre 2020) L'esame si può eseguire soltanto al Mater Olbia, a 200 chilometri dal capoluogo, al costo di 65 euro. L'assessore alla Sanità: "Accrediteremo laboratori privati per processarli". Ma ci vorrà ancora un mese. Trentatré i centri per il seriologico

