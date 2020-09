Scontri a Lesbo | la polizia greca usa i lacrimogeni sui migranti

Leggi su inews24

(Di sabato 12 settembre 2020), la situazione in Grecia è sempre più in bilico con l’isola che è da settimane un vero e propri inferno. Sono passati diversi giorni dall’enorme incendio che ha interessato dei campi profughi dell’isola di, precisamente a Moria. Dopo quanto accaduto, tantissimi immigrati che sostano sull’isola in attesa di essere accolti dalla … L'articolo proviene da www.inews24.it.