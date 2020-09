Roma, fiocco rosa in casa Dzeko: è il terzo figlio (Di sabato 12 settembre 2020) Roma - Edin Dzeko è diventato papà per la terza volta. La moglie Ambra ha dato alla luce la terza figlia, che è stata chiamata Dalia, nella clinica Romana Mater Dei. Anche Una e Dani, gli altri figli ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020)- Edinè diventato papà per la terza volta. La moglie Ambra ha dato alla luce la terza figlia, che è stata chiamata Dalia, nella clinicana Mater Dei. Anche Una e Dani, gli altri figli ...

sportli26181512 : #Roma, fiocco rosa in casa Dzeko: è il terzo figlio: L'attaccante bosniaco ha annunciato sui social la nascita dell… - sportface2016 : #Roma Edin #Dzeko papà per la terza volta: è nata Dalia - LadymiaMicky : Buongiorno my followers e buon inizio week ????? ?#goodmorning #buongiorno #11settembre #September11 #outfit #look… - HenyElati : Con una gonna rosa e un fiocco in testa di hello Kitty girare per Roma aveva più possibilità che ci credevo!! Tuo p… -