Napoli | Premio Luigi De Laurentiis assegnato alla mostra di Venezia

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Premio

Il Mattino

Da “Gomorra – La Serie” a “Fargo”, passando per “Spaccapietre” in concorso alle Giornate degli Autori di Venezia 77, Salvatore Esposito è tra i massimi rappresentati del cinema campano nel mondo. Per ...LANCIANO – “Mi sono accorto, grazie ai lettori, di aver scritto un libro d’amore”. Così Remo Rapino, di ritorno a Lanciano (Chieti) dopo la serata conclusiva del Campiello, tenutasi a Venezia, in piaz ...