Muccino a Salvini: 'Lei è responsabile del grave degrado morale del paese (Di sabato 12 settembre 2020) Un duello a distanza che prosegue: "Posto garbatamente la mia risposta a Matteo Salvini dopo che mi è stata garbatamente cancellata dal suo profilo Instagram. Gli insulti sistematici che sto ricevendo ... Leggi su globalist (Di sabato 12 settembre 2020) Un duello a distanza che prosegue: "Posto garbatamente la mia risposta a Matteodopo che mi; stata garbatamente cancellata dal suo profilo Instagram. Gli insulti sistematici che sto ricevendo ...

NicolaPorro : #Crisanti: misurare la febbre è una cosa seria e non può essere delegata a 8 milioni di famiglie. #WillyMonteiro,co… - LegaSalvini : #SALVINI VS MUCCINO: 'NON CONDANNA VIOLENZA CONTRO LEGA MA ACCETTA MILIONI DALLA REGIONE CALABRIA' - AMorelliMilano : L’ODIO ROSSO DI GABRIELE #MUCCINO. Secondo lui la violenza a Salvini “è comprensibile”. A voi i commenti…… - nail18coerenza : RT @globalistIT: - RRmpinero : RT @globalistIT: -