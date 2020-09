Mostra del cinema di Venezia 2020, dove scoprire i vincitori in streaming e diretta tv (Di sabato 12 settembre 2020) È ora di scoprire quali saranno i vincitori della Mostra del cinema di Venezia 2020. Tutto è pronto per l'ultimo red carpet verso la Sala Grande dove con una cerimonia condotta dalla madrina Anna Foglietta verranno consegnati i Leoni e le coppe Volpi dell’anno. L’appuntamento è dalle 19 in tv su Rai Movie, in streaming su RaiPlay, i social della Biennale e il suo sito ufficiale. Ospiti speciali della serata, in apertura, Diodato che si esibirà in una versione rivisitata per l’occasione della sua Adesso (un brano che fotografa al meglio il senso del Presente e della sua energia e insieme la nostra capacità di accoglierci per noi stessi, quello che siamo) e la scrittrice Mariangela Gualtieri, che ... Leggi su gqitalia (Di sabato 12 settembre 2020) È ora diquali saranno idelladeldi. Tutto è pronto per l'ultimo red carpet verso la Sala Grandecon una cerimonia condotta dalla madrina Anna Foglietta verranno consegnati i Leoni e le coppe Volpi dell’anno. L’appuntamento è dalle 19 in tv su Rai Movie, insu RaiPlay, i social della Biennale e il suo sito ufficiale. Ospiti speciali della serata, in apertura, Diodato che si esibirà in una versione rivisitata per l’occasione della sua Adesso (un brano che fotografa al meglio il senso del Presente e della sua energia e insieme la nostra capacità di accoglierci per noi stessi, quello che siamo) e la scrittrice Mariangela Gualtieri, che ...

