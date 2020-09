Milano, esplosione in una palazzina: diversi feriti, in corso le verifiche (Di sabato 12 settembre 2020) Grandissima paura a Milano Sud stamattina, quando intorno alle 7 uno scoppio ha coinvolto i primi tre piani di una palazzina in Piazzale Libia 20. Sul posto si sono subito riversate tante persone dei dintorni, inclusi gli abitanti della palazzina. Ci sono diversi feriti, alcuni dei quali trattati direttamente a bordo delle ambulanze intervenute insieme a una decina di mezzi dei vigili del fuoco. In corso le verifiche per ricostruire l’accaduto e accertare la dinamica dell’esplosione, il cui boato è stato avvertito distintamente in tutta la zona sud di Milano. Il piano terra della palazzina è stato squarciato dall’esplosione, mentre dall’esterno si notano i danni ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Grandissima paura aSud stamattina, quando intorno alle 7 uno scoppio ha coinvolto i primi tre piani di unain Piazzale Libia 20. Sul posto si sono subito riversate tante persone dei dintorni, inclusi gli abitanti della. Ci sono, alcuni dei quali trattati direttamente a bordo delle ambulanze intervenute insieme a una decina di mezzi dei vigili del fuoco. Inleper ricostruire l’accaduto e accertare la dinamica dell’, il cui boato è stato avvertito distintamente in tutta la zona sud di. Il piano terra dellaè stato squarciato dall’, mentre dall’esterno si notano i danni ...

