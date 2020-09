Mercato Juventus, ennesimo NO del fantasista: vuole solo i bianconeri (Di sabato 12 settembre 2020) Mercato Juventus – Rodrigo De Paul vuole soltanto il trasferimento alla Continassa per giocare, finalmente, con il suo amico Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, il ragazzo, oltre all’offerta del Leeds, ha rifiutato anche quella dello Zenit di San Pietroburgo. Mercato Juventus: De Paul non demorde L’attuale numero 10 dell’Udinese vuole un top club e restare nella massima serie del campionato nostrano. Il suo cartellino ha una valutazione di 35 milioni di Euro. Leggi anche:Donnarumma Juventus, accordo con Raiola: spunta la clausola rescissoria La cifra, al momento, è inarrivabile per la dirigenza di Agnelli che deve risolvere ancora molte operazioni in uscita. De Paul, inoltre, è stato anche ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 settembre 2020)– Rodrigo De Paulsoltanto il trasferimento alla Continassa per giocare, finalmente, con il suo amico Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Calcio.com, il ragazzo, oltre all’offerta del Leeds, ha rifiutato anche quella dello Zenit di San Pietroburgo.: De Paul non demorde L’attuale numero 10 dell’Udineseun top club e restare nella massima serie del campionato nostrano. Il suo cartellino ha una valutazione di 35 milioni di Euro. Leggi anche:Donnarumma, accordo con Raiola: spunta la clausola rescissoria La cifra, al momento, è inarrivabile per la dirigenza di Agnelli che deve risolvere ancora molte operazioni in uscita. De Paul, inoltre, è stato anche ...

