LIVE – Benevento-Reggina | amichevole 2020 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 12 settembre 2020) Tutto pronto per l’train programma alle 19:00 di sabato 12 settembre al Vigorito. C’è grande attesa per questa sfida che vedrà le due squadre scendere in campo con lo scopo di mettere benzina nelle gambe. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. COME VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING AGGIORNA LA(Ore 19:00)