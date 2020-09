I dati sul coronavirus di oggi, sabato 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.501 nuovi casi di contagio da coronavirus e 6 decessi, per un totale di 286.297 casi e 35.603 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.133 (109 in più di ieri), Leggi su ilpost (Di sabato 12 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.501 nuovi casi di contagio dae 6 decessi, per un totale di 286.297 casi e 35.603 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.133 (109 in più di ieri),

