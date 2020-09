Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore | la verità dopo anni | “Ho sofferto tanto perché…”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 12 settembre 2020) A distanza di tredalla separazione definitiva daracconta la sua versione dei fatti sulla rottura. Ospite nella prima puntata della nuova edizione di Verissimo, la showgirl ha parlato del recente allarme per la salute dell’ex marito. Nelle scorse settimane infatti l’imprenditore è stato colpito dal Covid-19 e la notizia del suo ricovero ha preoccupato tutti. A tal proposito la conduttrice di Battiti Live ha raccontato a Silvia Toffanin: “Ci ha fatto prendere un grande spavento ma adesso sta bene. Per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori“. Ma a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip,ha voluto rivelare anche ...