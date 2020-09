Covid-19, nuova positività a San Nicola Manfredi: donna rientrata dall’estero (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Nicola Manfredi (Bn) – Nuovo caso di positività al Covid-19 a San Nicola Manfredi, ad annunciarlo è lo stesso sindaco del comune sannita Fernando Errico, si tratta di una donna rientrata dall’estero ma che stava già osservando il periodo di quarantena fiduciaria. Di seguito il messaggio del primo cittadino: “Cari concittadini, l’Asl di Benevento(Unità di prevenzione epidemiologica) ci ha comunicato un nuovo caso di contagio da Covid-19. Una residente di contrada Iannassi è risultata positiva al tampone naso-faringeo, dopo essere rientrata dall’estero. La nostra concittadina, a cui auguriamo una pronta guarigione, stava già ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Nuovo caso di positività al-19 a San, ad annunciarlo è lo stesso sindaco del comune sannita Fernando Errico, si tratta di unadall’estero ma che stava già osservando il periodo di quarantena fiduciaria. Di seguito il messaggio del primo cittadino: “Cari concittadini, l’Asl di Benevento(Unità di prevenzione epidemiologica) ci ha comunicato un nuovo caso di contagio da-19. Una residente di contrada Iannassi è risultata positiva al tampone naso-faringeo, dopo esseredall’estero. La nostra concittadina, a cui auguriamo una pronta guarigione, stava già ...

