Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik vuole rimanere perché insoddisfatto delle proposte: è scontro (Di sabato 12 settembre 2020) Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Arkadiusz Milik. “Sviluppi sorprendenti da parte dello stesso giocatore, dopo la non convocazione per l’amichevole contro il Pescara. Sulla scia dell’amarezza, Milik ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi da Napoli rispettando così il suo contratto. vuole giocarsi le sue carte per due motivi. Il Napoli ancora non ha raggiunto accordi, i club proposti non vengono comunque ritenuti superiori al Napoli dal polacco. Ora potrebbe esserci un muro contro muro, oppure il club azzurro abbasserà le pretese per non perdere a giugno l’attaccante a zero euro. Questo stop influenza anche la trattativa tra Dzeko e ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 12 settembre 2020) Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di. “Sviluppi sorprendenti da parte dello stesso giocatore, dopo la non convocazione per l’amichevole contro il Pescara. Sulla scia dell’amarezza,ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi darispettando così il suo contratto.giocarsi le sue carte per due motivi. Ilancora non ha raggiunto accordi, i club proposti non vengono comunque ritenuti superiori aldal polacco. Ora potrebbe esserci un muro contro muro, oppure il club azzurro abbasserà le pretese per non perdere a giugno l’attaccante a zero euro. Questo stop influenza anche la trattativa tra Dzeko e ...

DiMarzio : #Milik ora chiede di restare: la situazione con il #Napoli - DiMarzio : L'agente di #Szoboszlai ai nostri microfoni: 'Rimane al #Salisburgo, la decisione non cambierà' - SkySport : Napoli, Milik vuole rimanere: comunicata la sua decisione al club - ParmeshSriv : RT @DiMarzio: #Milik ora chiede di restare: la situazione con il #Napoli - cn1926it : #Roma, raggiunto l’accordo con il #Napoli per #Milik: #Under fuori dalla trattativa -