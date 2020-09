Calciomercato Juventus, affare Kean: la decisione dell’Everton (Di sabato 12 settembre 2020) Tra i tanti nomi che circolano e che potrebbero andare a rinforzare il reparto avanzato della Juventus, spiccherebbe sempre anche quello di Moise Kean. Il giovane attaccante vercellese sarebbe un profilo gradito da Andrea Pirlo, il quale lo terrebbe in rosa nel ruolo di quarta punta. Dato che l’acquisto di una sola punta potrebbe non essere sufficiente, la dirigenza bianconera punterebbe, quindi sul classe 2000. D’altronde Kean è un giocatore che quando è stato impiegato nella Juventus di Massimiliano Allegri ha dimostrato di poter fare bene risultando spesso decisivo. Gli unici problemi che lo riguardano, sono relativi all’aspetto comportamentale ed alla freddezza sotto porta. Tuttavia, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha confermato che caratterialmente Kean ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tra i tanti nomi che circolano e che potrebbero andare a rinforzare il reparto avanzato della, spiccherebbe sempre anche quello di Moise. Il giovane attaccante vercellese sarebbe un profilo gradito da Andrea Pirlo, il quale lo terrebbe in rosa nel ruolo di quarta punta. Dato che l’acquisto di una sola punta potrebbe non essere sufficiente, la dirigenza bianconera punterebbe, quindi sul classe 2000. D’altrondeè un giocatore che quando è stato impiegato nelladi Massimiliano Allegri ha dimostrato di poter fare bene risultando spesso decisivo. Gli unici problemi che lo riguardano, sono relativi all’aspetto comportamentale ed alla freddezza sotto porta. Tuttavia, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha confermato che caratterialmente...

