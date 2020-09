Bentornata eleganza! Tutti i giorni

Leggi su iodonna

(Di sabato 12 settembre 2020) La moda elegante? Si porta. Questo autunno inverno 2020 torna lo stile classico, tra tailleur sartoriali e abitini bon-ton. E i riferimenti vintage non sono mai stati così contemporanei. 15 look eleganti persfoglia la gallery Leggi anche › Bella di giorno: la moda anni 60 autunno inverno 2020 La moda elegante, sempre Riappropriarsi del gusto di vestirsi con cura, come si faceva ...