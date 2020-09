Assassinio sull’Orient Express: trama, cast, trailer e streaming del film stasera su Rai 1 (Di sabato 12 settembre 2020) Assassinio sull’Orient Express: trama, cast, trailer e streaming del film stasera su Rai 1 Questa sera, sabato 12 settembre 2020, su Rai 1 va in onda il film Assassinio sull’Orient Express, pellicola del 2017 diretta e interpretata da Kenneth Branagh. Il film, basato sull’omonimo romanzo del 1934 di Agatha Christie, è la seconda trasposizione cinematografica del libro, dopo quella omonima del 1974 diretta da Sidney Lumet. Tanti i personaggi celebri che prendono parte a questa pellicola, a cominciare da Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, e ancora Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, e Michelle Pfeiffer. Ma qual è a ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020)sull’Orientdelsu Rai 1 Questa sera, sabato 12 settembre 2020, su Rai 1 va in onda ilsull’Orient, pellicola del 2017 diretta e interpretata da Kenneth Branagh. Il, basato sull’omonimo romanzo del 1934 di Agatha Christie, è la seconda trasposizione cinematografica del libro, dopo quella omonima del 1974 diretta da Sidney Lumet. Tanti i personaggi celebri che prendono parte a questa pellicola, a cominciare da Kenneth Branagh nei panni di Hercule Poirot, e ancora Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, e Michelle Pfeiffer. Ma qual è a ...

fallingptn : MA STASERA SU RAI 1 C’È ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS - irishvarvar : RT @fyrewinter: stasera Assassinio Sull'Orient Express a Rai 1, Leslie Odom Jr nation come stiamo - fyrewinter : stasera Assassinio Sull'Orient Express a Rai 1, Leslie Odom Jr nation come stiamo - lapacechenonho_ : RT @ChiamatemiSonny: Che problemi ha la RAI a mettere Sulla mia pelle e Assassinio sull'Orient Express LA STESSA SERA? Chiedo per un'amica. - bIacksIupin : stasera se non guardate assassinio sull’orient express non mi parlate -

Ultime Notizie dalla rete : Assassinio sull’Orient