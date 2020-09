Asl, ecco i contagi registrati oggi in provincia di Salerno (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 14 i casi positivi rilevati, oggi, in provincia di Salerno. Tre casi sono stati registrati a Nocera Inferiore, 2 a Nocera Superiore, 3 a Cava dei Tirreni, 1 a Eboli, 1 a Battipaglia, 1 a Giffoni Valle piana, 1 a Bellizzi, 1 a Sant’Egidio del Monte Albino (trattasi di una rumena lì residente), 1 a Sarno (proveniente da fuori regione). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 14 i casi positivi rilevati,, indi. Tre casi sono statia Nocera Inferiore, 2 a Nocera Superiore, 3 a Cava dei Tirreni, 1 a Eboli, 1 a Battipaglia, 1 a Giffoni Valle piana, 1 a Bellizzi, 1 a Sant’Egidio del Monte Albino (trattasi di una rumena lì residente), 1 a Sarno (proveniente da fuori regione). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

