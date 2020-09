Afghanistan | aperti a Doha i negoziati di pace governo-talebani

(Di domenica 13 settembre 2020) Si sonoquesta mattina a, in Qatar, i primi "storici" colloqui ditradi Kabul e Movimento dei, allo scopo di mettere fine a 19 anni di guerra civile. A dare il via ai lavori è stato il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, al fianco del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo e dell'inviato speciale di Washington per l', Zalmay Khalilzad. Il rappresentante deldi Kabul, Abdullah Abdullah, che alla vigilia aveva chiesto "unagiusta e dignitosa", ha ringraziato iper la loro "disponibilità" al dialogo ed ha ribadito la richiesta delle autorità afgane di un "cessate il fuoco umanitario" nel Paese.Da parte loro, ...

lospiegone : #BREAKING: #Afghanistan, aperti i negoziati tra governo e talebani -

Madrid, 12 set 18:28 - (Agenzia Nova) - La ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, oggi ha invitato i talebani ad accettare un cessate il fuoco in Afghanistan e ha espresso l'auspicio c ...