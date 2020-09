ADL torna a lavoro a distanza: Ancelotti tra i primi a sincerarsi delle sue condizioni (Di sabato 12 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha trascorso il primo giorno nella sua residenza romana senza ulteriori complicazioni, scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulle condizioni del presidente e svela un retroscena: "Le condizioni di entrambi sono di ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis ha trascorso il primo giorno nella sua residenza romana senza ulteriori complicazioni, scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulledel presidente e svela un retroscena: "Ledi entrambi sono di ...

Aurelio De Laurentiis ha trascorso il primo giorno nella sua residenza romana senza ulteriori complicazioni, scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sulle condizioni del presidente e svela un ...

responsabile dei tamponi per il Napoli da quando gli azzurri sono tornati in campo dopo il lockdown: «Idi calciatori e staff sono tutti negativi. I controlli sono esasperati, la del partenza ...

