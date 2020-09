Willy Monteiro | il padre di Pincarelli | «Ragazzo perbene | ma quando esce e beve non capisce più niente»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) «Mario è unaffettuoso,vede qualcuno in difficoltà deve difenderlo, è fatto così. Ed è per questo che è successo tutto. Quel sabato sera è uscito, è tornato a casa intorno alle 4,30 di domenica. Io ero sveglio, mi ha salutato e mi ha detto che sarebbe andato a dormire da alcune amiche. Ma un genitore come sa dove va un figlio o cosa fa? E stato un mio amico a dirmi, poco più tardi, cosa era successo. Mia moglie non sapeva nulla», così all’Adnkronos Stefano, ildi uno dei giovani arrestati per l’omicidio diDuarte a Colleferro. leggi anche l’articolo —> Colleferro omicidio, fratelli Bianchi choc: «Facevamo sesso ...