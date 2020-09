Vendevano patenti nautiche | coinvolti Koulibaly | Ghoulam e Callejon

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 settembre 2020) La Procura di Napoli, nelle persone del sostituto procuratore Cristina Curatoli e il procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, ha emesso 31 avvisi di conclusione delle indagini dei carabinieri di Caserta, svolte tra il 2014 e il 2017, nei confronti di ex funzionari o direttori della motorizzazione civile, direttori di scuola guida e altre persone. Lo riporta l’Ansa, che sottolinea come anchefigurino nella lista di circa 600 persone che avrebbero ottenuto la patente senza sostenere l’esame. La maggior parte di queste sono state vendute, tra i 1.000 e i 1.500 euro, mentre non risulta dalle indagini condotte dagli inquirenti che i giocatori del Napoli abbiano pagato per averle.si sarebbe recati sul posto senza fare la prova, mentre a ...