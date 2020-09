Us Open 2020: Zverev supera in rimonta Carreno Busta e conquista la sua prima finale a livello slam (Di sabato 12 settembre 2020) Alexander Zverev è il primo finalista degli Us Open 2020. Il tennista di Amburgo ha conquistato la prima finale a livello slam della sua carriera mettendo a segno la prima rimonta da due set di svantaggio nella sua carriera, e lo ha fatto ai danni di Pablo Carreno Busta, che nonostante si sia trovato ad un solo set da un traguardo memorabile, non è riuscito a dar seguito a due ottimi set e per la seconda volta si è fermato in semifinale a Flushing Meadows. Il suo avversario si è infatti aggiudicato il match con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 dopo tre ore e ventidue minuti, ed ha staccato il pass per il match più importante della ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Alexanderè il primo finalista degli Us. Il tennista di Amburgo hato ladella sua carriera mettendo a segno lada due set di svantaggio nella sua carriera, e lo ha fatto ai danni di Pablo, che nonostante si sia trovato ad un solo set da un traguardo memorabile, non è riuscito a dar seguito a due ottimi set e per la seconda volta si è fermato in semia Flushing Meadows. Il suo avversario si è infatti aggiudicato il match con il punteggio di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 dopo tre ore e ventidue minuti, ed ha staccato il pass per il match più importante della ...

