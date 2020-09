Uomini e Donne: Paola Frizziero è diventata mamma (Di venerdì 11 settembre 2020) La verace ex tronista di “Uomini e Donne” Paola Frizziero è diventata mamma del piccolo Gennaro Maria, avuto dal marito Francesco Una delle troniste più amate e veraci di “Uomini e Donne” è diventata mamma: stiamo parlando di Paola Frizziero che ieri ha dato alla luce il piccolo Gennaro Maria, avuto dal marito Francesco. A dare la lieta notizia attraverso i social è stata Aurora, la sorella dell’ex protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ragazza, che oggi ha detto definitivamente addio al mondo dello spettacolo e lavora in un supermercato, vi ha partecipato due volte: prima come corteggiatrice ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020) La verace ex tronista di “del piccolo Gennaro Maria, avuto dal marito Francesco Una delle troniste più amate e veraci di “” è: stiamo parlando diche ieri ha dato alla luce il piccolo Gennaro Maria, avuto dal marito Francesco. A dare la lieta notizia attraverso i social è stata Aurora, la sorella dell’ex protagonista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La ragazza, che oggi ha detto definitivamente addio al mondo dello spettacolo e lavora in un supermercato, vi ha partecipato due volte: prima come corteggiatrice ...

