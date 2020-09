‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata dell’11/09/20 (Di venerdì 11 settembre 2020) La liaison (farlocca) tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli tende a dividere il pubblico sin da quando è nata (per finta). E adesso che pare essere giunta al capolinea (pure da troppo ne stiamo parlando, in realtà, e giusto perché c’è stata un’estate di mezzo…) continua a farlo: nella puntata odierna di Uomini e Donne da una parte c’era Tina Cipollari – che non perde mai occasione per scagliarsi contro la dama di Torino, rea di aver accettato la corte di un ragazzo che le poteva essere nipote – e dall’altra c’erano alcuni dei neo corteggiatori che se la sono presa con Sirius, colpevole di avere scientemente illuso una donna che non gli sarebbe mai interessata. Ma stavo pensando… perché scegliere da quale parte schierarsi, quando si può dare dei poracci incredibili a tutti e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 11 settembre 2020) La liaison (farlocca) tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli tende a dividere il pubblico sin da quando è nata (per finta). E adesso che pare essere giunta al capolinea (pure da troppo ne stiamo parlando, in realtà, e giusto perché c’è stata un’estate di mezzo…) continua a farlo: nellaodierna di Uomini e Donne da una parte c’era Tina Cipollari – che non perde mai occasione per scagliarsi contro la dama di Torino, rea di aver accettato la corte di un ragazzo che le poteva essere nipote – e dall’altra c’erano alcuni dei neo corteggiatori che se la sono presa con Sirius, colpevole di avere scientemente illuso una donna che non gli sarebbe mai interessata. Ma stavo pensando… perché scegliere da quale parte schierarsi, quando si può dare dei poracci incredibili a tutti e ...

