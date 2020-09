Una Vita, 11 settembre 2020: anticipazioni puntata di oggi (Di venerdì 11 settembre 2020) Una Vita, 11 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 11 settembre 2020: ecco succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia, la dolce domestica appena arrivata in casa Alvarez-Hermoso, è una spia di Ursula. Il suo compito è quello di riuscire a carpire quante più informazioni possibili su Felipe, Ramon e Antonito, così che la Dicenta possa rivenderle ad Alfredo. I due infatti, si sono alleati per rovinare Acacias anche senza l’aiuto di Genoveva. Nel frattempo però, tra Marcia e Felipe c’è una certa affinità. La bella domestica verrà anche ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020) Una, 11: ecco cosa succederà nelladiin onda su Canale 5 Una, 11: ecco succederà nelladidella nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Marcia, la dolce domestica appena arrivata in casa Alvarez-Hermoso, è una spia di Ursula. Il suo compito è quello di riuscire a carpire quante più informazioni possibili su Felipe, Ramon e Antonito, così che la Dicenta possa rivenderle ad Alfredo. I due infatti, si sono alleati per rovinare Acacias anche senza l’aiuto di Genoveva. Nel frattempo però, tra Marcia e Felipe c’è una certa affinità. La bella domestica verrà anche ...

