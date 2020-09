Ufficiale: il Torino cede Ola Aina al Fulham (Di venerdì 11 settembre 2020) Ola Aina andrà Oltremanica, precisamente al Fulham. Il Torino ha comunicato la cessione del difensore in prestito con diritto di riscatto. Questa la nota dei granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fulham Football Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa “Ola” Aina. Tutto il Torino Football Club saluta Aina e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni in Premier League”. @Aina2Ola al @FulhamFC https://t.co/4mv1VvFqDk#SFT — Torino Football Club (@TorinoFC 1906) September 11, 2020 Foto: sito del ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Olaandrà Oltremanica, precisamente al. Ilha comunicato la cessione del difensore in prestito con diritto di riscatto. Questa la nota dei granata: “IlFootball Club comunica di aver ceduto alFootball Club a titolo temporaneo, con opzione per il definitivo riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Temitayo Olufisayo Olaoluwa “Ola”. Tutto ilFootball Club salutae gli augura una stagione ricca di soddisfazioni in Premier League”. @2Ola al @FC https://t.co/4mv1VvFqDk#SFT —Football Club (@FC 1906) September 11, 2020 Foto: sito del ...

