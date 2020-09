Roma. Furto in una farmacia, rompono una vetrina e scappano con il registratore di cassa: è caccia ai ladri (Di venerdì 11 settembre 2020) E’ avvenuto questa notte intorno alle 3.30 in via Conca D’oro, un Furto all’interno di una farmacia. Due persone incappucciate hanno fatto irruzione nel locale rompendo una vetrina e portando via il registratore di cassa. I malviventi si sono poi dati alla fuga a bordo di un auto. Sono in corso le indagini da parte della Polizia. Roma. Furto in una farmacia, rompono una vetrina e scappano con il registratore di cassa: è caccia ai ladri su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Furto in una farmacia, rompono una vetrina e scappano con il registratore di cassa: è caccia ai ladri - angiuoniluigi : RT @leggoit: #11settembre #rassegnastampa Bestie italiane. #Colleferro caccia ai complici, #Matera minorenni violentate. Camerieri anti-fur… - leggoit : #11settembre #rassegnastampa Bestie italiane. #Colleferro caccia ai complici, #Matera minorenni violentate. Camerie… - PalermoToday : Furto nel cantiere del collettore fognario di via Roma, rubati 250 litri di gasolio - ilPinoNazionale : RT @Lucianamiocchi: Porta di Roma: quattro arresti per furto- di Alessandro Pino -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Furto Roma, ladri in casa del giornalista Nicola Porro: è boom di furti. Colpite 80 case in un mese Il Messaggero Trapper di Roma ruba furgone Bartolini per girare videoclip

Trapper romano ruba furgone Bartolini – Il trap è uno dei generi musicali che negli ultimi anni sta riscuotendo un successo sempre crescente in Italia. Tanti giovani che si affacciano a questa tipolog ...

Furto di gasolio al cantiere del collettore fognario a Palermo, interrotti i lavori

Rubati a Palermo nella notte 250 litri di gasolio dai mezzi utilizzati per la realizzazione del collettore fognario, in via Roma. Un furto che ha costretto momentaneamente all’interruzione dei lavori ...

Trapper romano ruba furgone Bartolini – Il trap è uno dei generi musicali che negli ultimi anni sta riscuotendo un successo sempre crescente in Italia. Tanti giovani che si affacciano a questa tipolog ...Rubati a Palermo nella notte 250 litri di gasolio dai mezzi utilizzati per la realizzazione del collettore fognario, in via Roma. Un furto che ha costretto momentaneamente all’interruzione dei lavori ...